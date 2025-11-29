Россиянам рассказали об автоматическом продлении «новогоднего» отпуска

Сотрудники, чей отпуск совпадает с официальными праздничными днями, получают автоматическое продление отдыха. Это правило распространяется и на новогодние каникулы, сообщил член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров, передаёт ТАСС.

«Праздничные выходные дни в отпуск не включают (обоснование: ст. 120 Трудового кодекса РФ). Поэтому, если период отдыха работника попал на праздничный день, отпуск продлевается на количество праздничных дней, выпавших на период отпуска», — заявил Машаров.

Переносить его в таком случае на какие-то другие рабочие дни специально не нужно — пролонгация отпуска будет автоматическая, пояснил эксперт. Он добавил, что праздничные дни не только не включаются в отпускной период, но и не подлежат оплате работодателем.

Ранее в ОП рассказали, какие месяцы в 2026 году будут самыми выгодными для отпуска. Там пояснили, что официальные праздничные дни не включаются в счёт отпуска. Если же период отдыха совпадает с такими днями, то общая продолжительность отпуска автоматически увеличивается.