Отказавшегося сдаться в плен бойца из Прикамья посмертно наградили орденом Мужества

Уроженца Пермского края, военнослужащего Вадима Бусыгина, посмертно наградили орденом Мужества за отказ сдаться в плен противнику во время выполнения боевого задания. Об этом сообщила пресс-служба администрации Осинского муниципального округа.

Вадим Бусыгин. Фото © VK / Администрация Осинского муниципального округа

Награду родителям солдата вручили в торжественной обстановке. Известно, что 29 января 2024 года Вадим подписал контракт, а в конце февраля отправился на боевое задание. В начале марта его группа попала под плотный артобстрел в районе Авдеевки.

«5 марта 2024 года четверо членов его группы сдались в плен, но Вадим не сдался. К сожалению, 9 марта 2024 года он погиб при выполнении задания», — говорится в сообщении.

Родные и близкие, а также учителя, вспоминают его как доброго, отзывчивого и интеллигентного молодого человека, увлекавшегося компьютерами, природой и помогавшего своей семье.

Ранее такую награду посмертно получил и посол России в КНДР Александр Мацегора, скончавшийся в декабре 2025 года. На церемонии прощания в Москве помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что решение о награждении принято, и орден будет передан семье дипломата. Такое признание заслуг подчёркивает особый статус и сложность миссии дипломата в КНДР — стране, отношения с которой имеют стратегическое значение для России.