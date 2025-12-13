Белоусов наградил «Золотой Звездой» дроновода Филина за уничтожение 5 танков ВСУ

Министр обороны России Андрей Белоусов вручил государственные награды раненым военнослужащим, проходящим лечение, за проявленное мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Белоусов вручил награды раненым участникам СВО за мужество и героизм. Видео © Telegram / Минобороны России

Одним из награждённых стал оператор FPV-дрона Центра «Рубикон» с позывным Филин, уничтоживший пять танков и 169 автомобилей ВСУ. Он был удостоен медали «Золотая Звезда».

«Я президенту рассказал про пять танков, про 169 автомобилей… Конечно, это всё очень впечатляет. Он просил передать вам большой привет», — отметил Белоусов.

Белоусов поинтересовался планами офицера на будущее, и тот сообщил о намерении продолжить службу и получить высшее военное образование, на что министр предложил обсудить это.

Кроме того, орден «Александра Невского с мечами» был вручён заместителю командующего войсками Ленинградского военного округа генерал-лейтенанту Эседулле Абачеву, получившему ранение в августе 2025 года и проходящему лечение. Белоусов поблагодарил генерала за службу и пожелал скорейшего выздоровления.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин вручил медали «Золотая Звезда» героям страны в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца. Мероприятие посетили более 200 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм, среди которых герои Советского Союза, герои Российской Федерации, кавалеры ордена Святого Георгия и лица, удостоившиеся трёх и более орденов Мужества.