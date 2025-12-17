Путин: Если Киев откажется от переговоров, Россия достигнет своих целей военным путём

Цели СВО будут достигнуты — дипломатическим или военным путём, если от диалога с Москвой откажутся, подчеркнул президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

«Мы предпочли бы устранить первопричины конфликта с помощью дипломатии, но если от разговора с нами откажутся, Россия добьётся освобождения исторических земель военным путём», — заявил президент РФ.

Глава государства также подчеркнул, что ВС России удерживают стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения.