Путин: Если Киев откажется от переговоров, Россия достигнет своих целей военным путём
Цели СВО будут достигнуты — дипломатическим или военным путём, если от диалога с Москвой откажутся, подчеркнул президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.
«Мы предпочли бы устранить первопричины конфликта с помощью дипломатии, но если от разговора с нами откажутся, Россия добьётся освобождения исторических земель военным путём», — заявил президент РФ.
Глава государства также подчеркнул, что ВС России удерживают стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения.
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