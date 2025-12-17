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Регион
Опубликовано 17 декабря 2025, 11:04

Путин: Если Киев откажется от переговоров, Россия достигнет своих целей военным путём

Цели СВО будут достигнуты — дипломатическим или военным путём, если от диалога с Москвой откажутся, подчеркнул президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

«Мы предпочли бы устранить первопричины конфликта с помощью дипломатии, но если от разговора с нами откажутся, Россия добьётся освобождения исторических земель военным путём», — заявил президент РФ.

Путин: Армия России освободила более 300 населённых пунктов в 2025 году
Путин: Армия России освободила более 300 населённых пунктов в 2025 году

Глава государства также подчеркнул, что ВС России удерживают стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения.

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Александра Вишнякова
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