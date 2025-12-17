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Опубликовано 17 декабря 2025, 11:17

Белоусов: Крах обороны ВСУ неизбежен, на Западе это понимают

Андрей Белоусов. Обложка © Миобороны России

Андрей Белоусов. Обложка © Миобороны России

Крах обороны ВСУ неизбежен, это уже очевидно и для кураторов киевского режима на Западе. Такое заявление в ходе итоговой коллегии Минобороны России сделал глава военного ведомства Андрей Белоусов.

«В конечном итоге подтвердилось то, что было очевидным с самого начала — обрушение обороны ВСУ неизбежно. Наконец и западные кураторы Киева это отчётливо понимают», — сказал министр.

Путин: ВС РФ в ходе наступления перемалывают подготовленную на Западе «‎элиту» ВСУ
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Ранее на расширенной коллегии Минобороны России президент Владимир Путин объявил минуту молчания в память о военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции. Он подчеркнул, что поддержка семей погибших является обязанностью государства, и помощь будет оказана детям, родителям и близким.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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