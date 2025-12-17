Крах обороны ВСУ неизбежен, это уже очевидно и для кураторов киевского режима на Западе. Такое заявление в ходе итоговой коллегии Минобороны России сделал глава военного ведомства Андрей Белоусов.

«В конечном итоге подтвердилось то, что было очевидным с самого начала — обрушение обороны ВСУ неизбежно. Наконец и западные кураторы Киева это отчётливо понимают», — сказал министр.

Ранее на расширенной коллегии Минобороны России президент Владимир Путин объявил минуту молчания в память о военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции. Он подчеркнул, что поддержка семей погибших является обязанностью государства, и помощь будет оказана детям, родителям и близким.