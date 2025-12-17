Путин: Каждый защитник Родины должен быть уверен, что государство ему поможет

Каждый защитник Родины должен быть уверен, что государство поможет ему и его близким, заявил президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны. По его словам, государство считает одним из своих приоритетов расширение социальных гарантий бойцам СВО и членам их семей.

«Каждый защитник Родины должен твердо знать, что государство предоставит ему и его близким всю необходимую социальную поддержку», — отметил верховный главнокомандующий.

Президент уже не раз подчёркивал: российские бойцы в зоне специальной военной операции являются истинными героями Отечества. Они сражаются в исключительно тяжёлых условиях, когда из-за беспилотников «головы не поднять».