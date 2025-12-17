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Регион
Опубликовано 17 декабря 2025, 11:15

Путин: Каждый защитник Родины должен быть уверен, что государство ему поможет

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Каждый защитник Родины должен быть уверен, что государство поможет ему и его близким, заявил президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны. По его словам, государство считает одним из своих приоритетов расширение социальных гарантий бойцам СВО и членам их семей.

«Каждый защитник Родины должен твердо знать, что государство предоставит ему и его близким всю необходимую социальную поддержку», — отметил верховный главнокомандующий.

Маленький сын Героя России пожелал Путину: «Будь здоров!»
Маленький сын Героя России пожелал Путину: «Будь здоров!»

Президент уже не раз подчёркивал: российские бойцы в зоне специальной военной операции являются истинными героями Отечества. Они сражаются в исключительно тяжёлых условиях, когда из-за беспилотников «головы не поднять».

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Александра Вишнякова
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