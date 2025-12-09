Маленький сын Героя России пожелал Путину: «Будь здоров!»
Обложка © Кремль
В ходе памятной фотосессии в Кремле юный сын сержанта Никиты Афанасьева, удостоенного звания Героя России посмертно, обратился к Владимиру Путину со свойственной детям простотой. Нарушив официальный протокол, мальчик по-дружески на «ты» пожелал главе государства здоровья, чем вызвал его живую реакцию.
Антон Афанасьев пожелала Путину быть здоровым. Видео © Telegram / Кремль. Новости
Во время церемонии вручения наград «Золотая Звезда» Владимир Путин помогал военнослужащим и их родным построиться для создания снимка на память. Внезапную паузу, когда президент слегка прокашлялся, уловил не каждый. Однако это мгновение не ускользнуло от внимательного взгляда юного Антона Афанасьева.
«Будь здоров!» — абсолютно спокойно и размеренно сказал малыш, обращаясь к главе государства.
Услышав детское пожелание, Владимир Путин рассмеялся, смягчив официальную атмосферу мероприятия. Его ответное «Спасибо большое», адресованное Антону, прозвучало тепло и по-человечески.
Незадолго до этого, в рамках церемонии Президент Владимир Путин лично вручил высшую государственную награду — медаль «Золотая Звезда» Героя России — близким погибшего сержанта Никиты Ивановича Афанасьева. Знак отличия был передан его матери, Татьяне Максутовне, и вдове, Марине Бородиной.
