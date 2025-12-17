Путин заявил о решении задачи расширения буферной зоны безопасности

Президент России Владимир Путин заявил, что задача создания и расширения буферной зоны безопасности будет решаться последовательно. Об этом он сообщил, выступая на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ.

Глава государства подчеркнул, что обеспечение безопасности страны остаётся одним из приоритетных направлений государственной политики.

«Задача создания и расширения буферной зоны безопасности также будет последовательно решаться», — заявил Путин.

Термин «буферная зона безопасности» российские власти используют для обозначения территории, призванной снизить военные риски и угрозы у границ страны. Ранее Владимир Путин и представители Минобороны неоднократно заявляли, что создание такой зоны связано с обеспечением безопасности российских регионов и защитой от обстрелов и диверсий. Вопрос расширения буферной зоны регулярно поднимается в контексте специальной военной операции и текущей военно-политической обстановки.