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Опубликовано 17 декабря 2025, 11:36

«Делают невозможное»: Путин отметил героизм врачей, спасающих бойцов СВО

Путин отметил, что военврачи порой делают невозможное для излечения бойцов СВО

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин высоко оценил героическую работу военных врачей, которые спасают и возвращают в строй бойцов СВО. Соответствующее заявление российского лидера прозвучало на расширенной коллегии Минобороны РФ.

«Особо отмечу героическую работу военных врачей — медицинских работников, которые делают порой невозможное, чтобы спасти наших бойцов и после лечения вернуть их в строй», — сказал Путин.

Также он подчеркнул, что российские специалисты получили уникальный опыт оказания психологической помощи военнослужащим, пострадавшим при выполнении боевых задач. Президент призвал внедрять новые наработки не только в учреждениях военной медицины, но и сектор гражданского здравоохранения, закрепив соответствующие изменения в законодательстве.

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Ранее Владимир Путин заявил, что каждый защитник Родины должен быть уверен в поддержке государства. Он подчеркнул, что расширение социальных гарантий для бойцов СВО и членов их семей является одним из ключевых приоритетов страны.

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Юрий Лысенко
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