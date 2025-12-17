«Делают невозможное»: Путин отметил героизм врачей, спасающих бойцов СВО
Путин отметил, что военврачи порой делают невозможное для излечения бойцов СВО
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин высоко оценил героическую работу военных врачей, которые спасают и возвращают в строй бойцов СВО. Соответствующее заявление российского лидера прозвучало на расширенной коллегии Минобороны РФ.
«Особо отмечу героическую работу военных врачей — медицинских работников, которые делают порой невозможное, чтобы спасти наших бойцов и после лечения вернуть их в строй», — сказал Путин.
Также он подчеркнул, что российские специалисты получили уникальный опыт оказания психологической помощи военнослужащим, пострадавшим при выполнении боевых задач. Президент призвал внедрять новые наработки не только в учреждениях военной медицины, но и сектор гражданского здравоохранения, закрепив соответствующие изменения в законодательстве.
Ранее Владимир Путин заявил, что каждый защитник Родины должен быть уверен в поддержке государства. Он подчеркнул, что расширение социальных гарантий для бойцов СВО и членов их семей является одним из ключевых приоритетов страны.
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