Белоусов: ВС РФ имеют двукратное превосходство над ВСУ в применении дронов

Российские войска достигли двукратного количественного превосходства над противником в боевом применении беспилотников, а на FPV-дроны приходится до половины всех потерь Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил глава МО РФ Андрей Белоусов в ходе итоговой коллегии военного ведомства.

Глава Минобороны отметил, что характер ведения боевых действий в ходе специальной военной операции существенно изменился, и одной из ключевых особенностей стал значительный рост роли беспилотной авиации.

«В настоящее время до половины потерь противника приходится на FPV-дроны. Если в прошлом году преимущество по боевому применению тактических беспилотников было на стороне противника, то в августе этого года наступил перелом. А сегодня мы достигли двукратного количественного превосходства над противником», — указал Белоусов.

Министр добавил, что беспилотная авиация расширяет спектр своих задач, активно применяясь не только для ударов, но и для разведки, контрбатарейной борьбы, а также доставки боеприпасов и материальных средств на передовую.

Ранее министр обороны России заявил, что в 2025 году в РФ превысили план по набору солдат на контрактную службу. По его словам, контракты с Минобороны подписали более 410 000 человек. Он добавил, что около двух третей из них — молодые люди в возрасте до 40 лет.