Энергетические мощности Украины сократились более чем в два раза из-за ударов возмездия ВС РФ — из строя выведено более 70% ТЭЦ и почти 40% ГЭС. Об этом министр обороны России Андрей Белоусов доложил в ходе итоговой коллегии военного ведомства.

«Выведены из строя более 70% ТЭЦ, а также более 37% ГЭС, обеспечивающих энергией военную промышленность и ВСУ. Энергетические мощности Украины снизились более, чем вдвое», — констатировал министр.

По словам главы Минобороны, это прямо повлияло на возможности Украины оказывать сопротивление, поскольку было подорвано энергоснабжение ключевых объектов оборонной промышленности. Таким образом, удары по энергосистеме стали одним из значимых факторов, ослабивших военный потенциал противника.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что РФ до последнего момента пыталась найти мирное решение для разрешения конфликта, однако недоброжелатели решили, что язык силы будет более эффективен.