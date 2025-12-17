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Опубликовано 17 декабря 2025, 11:46

Белоусов доложил о выводе из строя более 70% ТЭЦ и почти 40% ГЭС Украины

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Энергетические мощности Украины сократились более чем в два раза из-за ударов возмездия ВС РФ — из строя выведено более 70% ТЭЦ и почти 40% ГЭС. Об этом министр обороны России Андрей Белоусов доложил в ходе итоговой коллегии военного ведомства.

«Выведены из строя более 70% ТЭЦ, а также более 37% ГЭС, обеспечивающих энергией военную промышленность и ВСУ. Энергетические мощности Украины снизились более, чем вдвое», — констатировал министр.

По словам главы Минобороны, это прямо повлияло на возможности Украины оказывать сопротивление, поскольку было подорвано энергоснабжение ключевых объектов оборонной промышленности. Таким образом, удары по энергосистеме стали одним из значимых факторов, ослабивших военный потенциал противника.

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