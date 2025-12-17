Белоусов: Военные медики спасают более 90% раненых

Военные медики демонстрируют выдающиеся результаты: сегодня они спасают более 90% бойцов, поступающих с поля боя. Эти цифры озвучил министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства.

По его словам, ключом к повышению выживаемости стала своевременная эвакуация и скорость доставки в госпитали. Задача по быстрому вывозу раненых из-под огня остаётся одной из приоритетных.

Особое внимание уделяется тем, кто получил тяжёлые ранения. Как отметил Белоусов, за последние два года время их доставки до пунктов высокотехнологичной помощи удалось сократить с 40 до 36 часов. Каждый сохраненный час увеличивает шансы на спасение и восстановление.

Эти усилия в совокупности с работой военных медиков и дают тот самый высокий процент спасенных жизней, о котором доложил министр.