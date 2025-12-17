Президент России Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны, заявил, что фактическую войну на территории Украины начали деструктивные силы в Киеве, а по сути — Запад. Россия же, по его словам, пытается этот конфликт остановить.

«Это не мы в 2022 году начали войну, это деструктивные силы на Украине при поддержке Запада — по сути, Запад сам развязал эту войну. Мы только пытаемся это закончить, прекратить», — указал Путин.

Глава государства напомнил о событиях на Украине после государственного переворота 2014 года, подразумевая их как отправную точку нынешнего противостояния. Именно Киев и его западные союзники сознательно довели ситуацию на Украине до полномасштабных боевых действий.

«Начали там боевые действия, сознательно. Уверен, что сознательно довели до войны», — указал президент.

Ранее в ходе того же совещания Путин проинформировал, что российские военные в ходе СВО взяли под контроль в этом году свыше 300 населённых пунктов, среди них множество крупных городов.