Количество случаев дезертирства в Вооружённых силах Украины резко возросло. Речь идёт о сотнях тысяч дезертиров, сообщил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ.

«Только уголовных дел по дезертирству возбуждено на Украине свыше 100 тысяч. А количество дезертиров исчисляется сотнями тысяч в целом», — указал российский лидер.

Он охарактеризовал это явление как верный признак деградации украинской армии, указывающий на серьёзные проблемы с моральным духом и дисциплиной в её рядах.

Ранее российский президент поручил ускорить внедрение технологий робототехники и искусственного интеллекта в Вооружённые силы РФ. По словам Владимира Путина, армия нашей страны должна и дальше оставаться впереди по части технологического прогресса.