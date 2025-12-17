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Опубликовано 17 декабря 2025, 12:39

Путин: Случаи дезертирства в рядах ВСУ исчисляются сотнями тысяч

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lina Reshetnyk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lina Reshetnyk

Количество случаев дезертирства в Вооружённых силах Украины резко возросло. Речь идёт о сотнях тысяч дезертиров, сообщил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ.

«Только уголовных дел по дезертирству возбуждено на Украине свыше 100 тысяч. А количество дезертиров исчисляется сотнями тысяч в целом», — указал российский лидер.

Он охарактеризовал это явление как верный признак деградации украинской армии, указывающий на серьёзные проблемы с моральным духом и дисциплиной в её рядах.

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Ранее российский президент поручил ускорить внедрение технологий робототехники и искусственного интеллекта в Вооружённые силы РФ. По словам Владимира Путина, армия нашей страны должна и дальше оставаться впереди по части технологического прогресса.

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