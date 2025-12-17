Путин назвал одно из главных приобретений России в ходе СВО

«Главное, что произошло за время проведения специальной военной операции, заключается в том что Россия вернула себе статус полного суверенитета. Россия стала во всех смыслах этого слова суверенной страной», — подчеркнул российский лидер.

Ранее в ходе выступления Владимир Путин заявил, что Россия была вынуждена начать специальную военную операцию только после того, как окончательно убедилась, что Запад и Киев не собираются взаимодействовать открыто и честно. Он напомнил о попытках решить конфликт дипломатически, в том числе через Минские соглашения, но отметил, что в итоге пришлось включить военную компоненту, потому что Москву обманывали.