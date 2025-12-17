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Опубликовано 17 декабря 2025, 12:44

Путин назвал одно из главных приобретений России в ходе СВО

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Проведение специальной военной операции вернуло России статус полного суверенитета. Такое заявление на расширенной коллегии Министерства обороны сделал президент РФ Владимир Путин.

Владимир Путин и возвращении России полного суверенитета. Видео © Telegram / «Кремль. Новости»

«Главное, что произошло за время проведения специальной военной операции, заключается в том что Россия вернула себе статус полного суверенитета. Россия стала во всех смыслах этого слова суверенной страной», — подчеркнул российский лидер.

Путин подтвердил готовность России решать конфликты мирным путём
Путин подтвердил готовность России решать конфликты мирным путём

Ранее в ходе выступления Владимир Путин заявил, что Россия была вынуждена начать специальную военную операцию только после того, как окончательно убедилась, что Запад и Киев не собираются взаимодействовать открыто и честно. Он напомнил о попытках решить конфликт дипломатически, в том числе через Минские соглашения, но отметил, что в итоге пришлось включить военную компоненту, потому что Москву обманывали.

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Юрий Лысенко
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