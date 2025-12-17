В Госдуме не оценили идею лишить тунеядцев пенсий

Отмена социальных пенсий в России исключена, поскольку они гарантированы Конституцией РФ. Об этом заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с «Лентой.ру». По её словам, основной закон страны защищает такие выплаты, а их изменение — сложная процедура, далёкая от простого принятия актов.

Парламентарий отметила глобальный тренд гуманизации законодательства и подчеркнула, что социальная пенсия по старости назначается на 5 лет позже обычной. Она выплачивается не только не работавшим, но и жертвам недобросовестных работодателей, по потере кормильца или инвалидности.

«Это, простите, не перчатки надоели — давайте поменяем», — уточнила она.

Депутат считает странным давление на граждан в условиях мировой гуманизации права и призвала к внимательному подходу к таким выплатам.

Напомним, ранее общественный деятель Вадим Попов призвал лишить тунеядцев пенсий. По его словам, люди, которые ни дня не работали, не вносят вклад в государство и не вправе требовать от него денежного довольствия.