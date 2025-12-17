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Регион
Опубликовано 17 декабря 2025, 14:07

Украине предрекли перемирие с Россией до конца года только в случае чуда

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zignal_88

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zignal_88

Украинский конфликт не будет завершён до конца 2025 года, если только не произойдёт чудо. Об этом заявил профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак в интервью Telegraf.

«Я не считаю, что этот процесс близок к завершению. Я не вижу, что будет перемирие, скажем, в этом году. Хотя, конечно, чудеса случаются», — пояснил он.

Профессор добавил, что не следует придавать большого значения переговорам России, США и Украины, хотя и «спектаклем» это не является. По его мнению, процесс напоминает дипломатическую игру, которая лишь помогает сблизить позиции сторон, но не привести их к одному знаменателю. Грицак уверен, что дистанция между странами слишком велика, поэтому Вашингтон пользуется «стратегией коридора» — пытается загнать Киев и Мокву в ограниченные условия для меньшей манёвренности.

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Ранее на встрече в Кремле 2 декабря Владимир Путин, спецпосланник Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа, обсудили территориальные аспекты урегулирования, а также выработку возможных условий для организации будущих переговоров на высшем уровне между лидерами России и США.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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