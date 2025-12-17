Украине предрекли перемирие с Россией до конца года только в случае чуда
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zignal_88
Украинский конфликт не будет завершён до конца 2025 года, если только не произойдёт чудо. Об этом заявил профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак в интервью Telegraf.
«Я не считаю, что этот процесс близок к завершению. Я не вижу, что будет перемирие, скажем, в этом году. Хотя, конечно, чудеса случаются», — пояснил он.
Профессор добавил, что не следует придавать большого значения переговорам России, США и Украины, хотя и «спектаклем» это не является. По его мнению, процесс напоминает дипломатическую игру, которая лишь помогает сблизить позиции сторон, но не привести их к одному знаменателю. Грицак уверен, что дистанция между странами слишком велика, поэтому Вашингтон пользуется «стратегией коридора» — пытается загнать Киев и Мокву в ограниченные условия для меньшей манёвренности.
Ранее на встрече в Кремле 2 декабря Владимир Путин, спецпосланник Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа, обсудили территориальные аспекты урегулирования, а также выработку возможных условий для организации будущих переговоров на высшем уровне между лидерами России и США.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.