На одном из сложных для ВСУ участков в Харьковской области российские войска уничтожили редкую гаубицу M114, прозванную ветераном Второй мировой войны. Об этом сообщили в Минобороны России 17 декабря.

Пушка была разработана в США в 1941 году и массово выпускалась вплоть до 1944-шл. С начала спецоперации она фигурировала в сводках всего 15 раз, что говорит о её редкости на фронте. Эту гаубицу подразделение «Запад» уничтожило вместе с тремя американскими бронеавтомобилями HMMWV и другой гаубицей — М777.

По информации военного ведомства, украинская сторона решилась бросить в бой устаревшее вооружение на напряжённом направлении. Это демонстрирует острую нехватку современных артсистем у ВСУ.

Ситуация показывает, как на смену ранее поставленным М777 теперь могут приходить ещё более древние системы, которые считались музейными экспонатами. Их применение — вынужденная мера в условиях истощения парка артиллерии ВСУ.

Американская гаубица 155 mm Howitzer M114 изначально принятая на вооружение как M1 в начале 40-х, была создана для замены устаревших орудий Первой мировой войны и заняла нишу между лёгкими и тяжёлыми артсистемами. Серийное производство до конца Второй мировой войны составило 4035 единиц, сделав её одним из самых массовых орудий армии США во Второй мировой войне. После модернизации она выпускалась до 1953 года (ещё около 2000 штук), оставалась на вооружении десятилетиями, активно применялась в Корее и Вьетнаме, поставлялась во многие страны и, по состоянию на 2008 год, всё ещё использовалась в ряде армий мира.