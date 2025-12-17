В Госдуме перенесли круглый стол с участием Ларисы Долиной

Запланированный на 17 декабря круглый стол в Госдуме по проблемам вторичного рынка жилья, на который была приглашена певица Лариса Долина, перенесён. Об этом сообщили в парламенте.

В Госдуме пояснили, что приняли решение о переносе мероприятия на более поздний срок, чтобы обеспечить для всех сторон режим тишины после недавнего решения Верховного суда.

Напомним Life.ru писал, что в круглом столе Госдумы по защите сделок на рынке вторичного жилья примет участие покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье. Парламентарий уточнил, что на мероприятие, целью которого является выработка мер для стабилизации рынка, приглашён широкий круг участников: адвокаты потерпевших, депутаты, представители страховых компаний и другие заинтересованные лица.