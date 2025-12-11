Долину позвали в Госдуму на круглый стол с участием покупательницы её квартиры

Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье примет участие в круглом столе Госдумы по защите сделок на рынке вторичного жилья. Об этом «Постньюс» сообщил первый зампредседателя думского комитета по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв.

Мероприятие соберёт широкий круг участников: адвокатов потерпевших, депутатов, представителей страховых компаний и других заинтересованных лиц. Их цель — выработать меры для стабилизации рынка.

Как уточнил парламентарий, саму Ларису Долину также пригласили, чтобы она могла озвучить свою позицию.

«Мы позвали Долину, чтобы она выразила свою позицию, если хочет. Если не хочет, может не приезжать или прислать своих представителей», — сказал депутат.

Сейчас главная задача — выслушать все стороны конфликта. На основе этих дискуссий при необходимости будут подготовлены предложения по изменению законодательства, которые, по словам Свищёва, уже начинают формироваться.

Ранее Life.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге за два года рассмотрели уже 50 судебных дел по мотивам «схемы Долиной». Из них суды в 29 случаях удовлетворили требования истцов, вернув квартиры продавцам, а деньги — покупателям.