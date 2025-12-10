Путин в Индии
10 декабря, 16:04

50 споров за два года: Суды Петербурга оказались завалены делами по мотивам «схемы Долиной»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Суды Санкт-Петербурга за 2024–2025 годы рассмотрели 52 дела о спорах по праву собственности на квартиры после их продажи. Об этом сообщила руководитель объединённой пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

По её словам, подобные процессы участились на фоне резонансной истории с певицей Ларисой Долиной, из-за чего юристы условно называют их «делами по эффекту певицы».

Из общей статистики в 29 случаях суды удовлетворили требования истцов: квартиры возвращались продавцам, а покупатели получали обратно уплаченные средства. В 23 делах в исках о возврате недвижимости было отказано.

Лебедева подчеркнула, что решения принимаются индивидуально — исходя из представленных сторонами материалов и сформулированных требований.

История с участием Ларисы Долиной стала широко обсуждаться после того, как артистка заявила, что стала жертвой мошенников при продаже своей московской квартиры. Суд восстановил её право собственности, что привело к аннулированию сделки. Сейчас вопрос рассматривается в Верховном суде.

