Курьер мошенников отказалась выступать в суде по делу Долиной

Курьер Анжела Цырульникова, признанная виновной по делу о хищении средств и имущества певицы Ларисы Долиной, отказалась выступать в суде по делу о квартире артистки. Об этом сказано в судебных материалах.

Такой отказ от процессуального участия означает, что Цырульникова фактически проигнорировала возможность защищать свои интересы в рамках гражданского спора, хотя и была надлежащим образом извещена о времени и месте рассмотрения дела. Это решение может повлиять на исход судебного разбирательства по имущественному иску.

«Третье лицо Цырульникова, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, извещённая надлежащим образом о месте и времени рассмотрения дела, в судебное заседание явку представителя не обеспечила, письменный отзыв относительно исковых требований не представила», — сказано в публикации.