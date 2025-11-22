Курьер, забравшая деньги у Долиной, заявила о незнании содержимого пакета

Курьер, которая забрала деньги у певицы Ларисы Долиной, заявила, что не знала о содержимом посылки. В суде она сообщила, что выполняла заказ и не знала, кому и что передаёт. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на участника судебного процесса.

«Цырульникова не отрицала, что забрала у Долиной пакет и передала его заказчику. Однако она утверждает, что не знала, что в пакете деньги и за что именно и кому она их передаёт. По словам Цырульниковой, её использовали втёмную, а она всего лишь выполнила курьерский заказ», — рассказал источник.

Ранее прокуратура запросила сроки для группы мошенников, среди жертв которых — Лариса Долина. В их числе находится и Анжела Цырульникова. Она и ещё трое мужчин работали «дропами» в преступной схеме и обналичивали похищенные деньги. Организаторы звонили жертвам с подменных номеров, представляясь сотрудниками банков и силовиками, убеждали в «мошеннических атаках» и вынуждали переводить деньги или даже продавать недвижимость. Им грозит от 6 до 9,5 лет колонии, а также многомиллионные штрафы.