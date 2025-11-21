Прокуратура запросила сроки для мошенников, обманувших Долину
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ larisa.dolina.official
Гособвинение потребовало сроки для группы мошенников, среди жертв которых — «известная эстрадная певица». В материалах суда фигурирует Анжела Цырульникова — ранее её называли курьером в деле о мошенничестве против Ларисы Долиной. Прокуратура Подмосковья просит для обвиняемых от 6 до 9,5 лет колонии и многомиллионные штрафы.
По версии следствия, Цырульникова и ещё трое мужчин работали «дропами» в преступной схеме и обналичивали похищенные деньги. Организаторы звонили жертвам с подменных номеров, представляясь сотрудниками банков и силовиками, убеждали в «мошеннических атаках» и вынуждали переводить деньги или даже продавать недвижимость. Ущерб Долиной, по данным следствия, превысил 300 млн рублей.
Среди других пострадавших — глухонемая пенсионерка из Одинцово, у которой похитили 2,7 млн, и жительница Балашихи, лишившаяся 9,4 млн. Последнюю мошенники пытались развести ещё на 4,5 млн, но женщина вовремя обратилась в полицию. Цырульникову задержали с поличным.
Ранее Life.ru сообщал, что Долина отдала мошенникам не только средства с продажи квартиры, но и свои личные сбережения вместе с заёмными средствами. Она подтвердила, что стала жертвой хорошо продуманной схемы: злоумышленники представились сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ, убедив её, что на её имя хотят оформить крупный кредит под залог недвижимости.
Напомним, летом 2024 года Долина стала жертвой мошеннической схемы, в результате которой она продала свою квартиру площадью 236 квадратных метров и передала деньги злоумышленникам. Певица начала борьбу за отмену сделки, и в марте 2025 года суд вынес решение в её пользу, постановив вернуть недвижимость обратно артистке. Вскоре после этого в различных регионах РФ возникли инциденты, когда пожилые люди, продавшие несколько лет назад собственную жилплощадь, подавали иск в суд, утверждая, что оказались под влиянием мошенников и не могли адекватно принимать важное решение.
