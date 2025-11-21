Прокуратура запросила сроки для мошенников, обманувших Долину

Гособвинение потребовало сроки для группы мошенников, среди жертв которых — «известная эстрадная певица». В материалах суда фигурирует Анжела Цырульникова — ранее её называли курьером в деле о мошенничестве против Ларисы Долиной. Прокуратура Подмосковья просит для обвиняемых от 6 до 9,5 лет колонии и многомиллионные штрафы.

По версии следствия, Цырульникова и ещё трое мужчин работали «дропами» в преступной схеме и обналичивали похищенные деньги. Организаторы звонили жертвам с подменных номеров, представляясь сотрудниками банков и силовиками, убеждали в «мошеннических атаках» и вынуждали переводить деньги или даже продавать недвижимость. Ущерб Долиной, по данным следствия, превысил 300 млн рублей.

Среди других пострадавших — глухонемая пенсионерка из Одинцово, у которой похитили 2,7 млн, и жительница Балашихи, лишившаяся 9,4 млн. Последнюю мошенники пытались развести ещё на 4,5 млн, но женщина вовремя обратилась в полицию. Цырульникову задержали с поличным.

Ранее Life.ru сообщал, что Долина отдала мошенникам не только средства с продажи квартиры, но и свои личные сбережения вместе с заёмными средствами. Она подтвердила, что стала жертвой хорошо продуманной схемы: злоумышленники представились сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ, убедив её, что на её имя хотят оформить крупный кредит под залог недвижимости.