19 ноября, 23:56

Долина передала мошенникам свои сбережения и заёмные деньги

Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Певица Лариса Долина отдала мошенникам не только деньги от продажи квартиры, но и свои личные сбережения вместе с заёмными средствами. Об этом «Коммерсанту» рассказали участники процесса, который проходит в закрытом режиме из-за угроз в адрес артистки и её адвоката.

Певица приехала в Хамовнический суд Москвы и дала почти двухчасовые показания. Она подтвердила, что стала жертвой хорошо продуманной схемы: злоумышленники представились сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ, убедив её, что на её имя хотят оформить крупный кредит под залог недвижимости.

По данным издания, аферисты убедили артистку «участвовать в спецоперации» и действовать строго по их инструкциям, а именно — перевести свои деньги на «безопасные счета», продать квартиру для «фиктивной сделки под контролем силовиков» и взять дополнительные средства.

Весной суд признал квартиру возвращённой Долиной, отменив все сделки с участием Полины Лурье. Однако покупательница продолжает спорить за недвижимость, и финальная точка пока не поставлена — кассационная жалоба будет рассмотрена 27 ноября.

Жирный ляп Долиной: суд вернул певице квартиру, а теперь её травит весь Интернет

Ранее юрист Екатерина Гордон назвала решение по делу квартиры Долиной несправедливым. Она считает, что покупательница Полина Лурье не участвовала в схеме и добросовестно заплатила за жильё. По словам адвоката, претензии должны быть адресованы только мошенникам, а не тем, кто приобрёл недвижимость, не зная о махинациях.

