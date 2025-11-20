Юрист Гордон назвала несправедливым исход в деле с квартирой Долиной

Юрист Екатерина Гордон в интервью раскритиковала решение по делу о мошенничестве с квартирой народной артистки Ларисы Долиной, назвав его абсолютно несправедливым и незаконным. По мнению адвоката, Полина Лурье, купившая недвижимость, является добросовестным покупателем, который не знал о махинациях при совершении сделки.

Гордон подчеркнула, что Лурье должна сохранить право на квартиру, поскольку она заплатила за неё деньги, не будучи причастной к мошенническим схемам. Адвокат призвала Долину проявить справедливость и не лишать покупательницу жилья, отметив, что все иски следует направлять непосредственно к мошенникам.

Юрист также выразила мнение, что Долина создала опасный прецедент в российской правовой системе, когда обычный человек страдает из-за того, что публичная персона «спуталась с мошенниками». Гордон добавила, что продолжение судебного преследования добросовестного покупателя может нанести серьёзный имиджевый урон репутации народной артистки.

«Если та девушка, которая купила у неё квартиру, не является мошенником, он должна получить свою квартиру, потому что она отдала деньги. Всё остальное — это блат», — приводит слова Гордон телеграм-канал «Звездач».