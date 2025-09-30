Обокравшая Долину курьерша пожаловалась на ухудшение здоровья в СИЗО

Курьер Анжела Цырульникова, находящаяся под стражей по делу о мошенничестве у народной артистки России Ларисы Долиной, пожаловалась на ухудшение состояния здоровья в СИЗО. Обвиняемая чувствует себя хуже из-за сильного стресса и переживаний, из-за чего просит пересмотреть ей меру пресечения.

«В апелляционной жалобе обвиняемая… сообщает, что из-за стресса и переживаний у неё ухудшилось состояние здоровья, что также усугубляется длительным нахождением под стражей», — сказано в документах.

По версии следствия, организованная группа в составе Артура Каменецкого, Дмитрия Леонтьева, Андрея Основы и Надежды Цырульниковой в период с апреля по июль 2024 года похитила у Долиной 175 миллионов рублей наличными.