30 сентября, 11:36

Обокравшая Долину курьерша пожаловалась на ухудшение здоровья в СИЗО

Обложка © VK / Анжела Цырульникова

Курьер Анжела Цырульникова, находящаяся под стражей по делу о мошенничестве у народной артистки России Ларисы Долиной, пожаловалась на ухудшение состояния здоровья в СИЗО. Обвиняемая чувствует себя хуже из-за сильного стресса и переживаний, из-за чего просит пересмотреть ей меру пресечения.

«В апелляционной жалобе обвиняемая… сообщает, что из-за стресса и переживаний у неё ухудшилось состояние здоровья, что также усугубляется длительным нахождением под стражей», — сказано в документах.

По версии следствия, организованная группа в составе Артура Каменецкого, Дмитрия Леонтьева, Андрея Основы и Надежды Цырульниковой в период с апреля по июль 2024 года похитила у Долиной 175 миллионов рублей наличными.

Уголовное дело о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной поступило в суд
Уголовное дело о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной поступило в суд

Напомним, летом 2024 года Лариса Долина стала жертвой мошенников. Она продала свою квартиру площадью 236 квадратных метров, перечислила деньги на счета злоумышленников, а часть передала курьеру наличными. В марте 2025 года суд постановил вернуть недвижимость певице. Однако в мае покупательница, приобретшая квартиру у мошенников, подала апелляцию, пытаясь оспорить решение о возврате имущества законной владелице.

Наталья Афонина
