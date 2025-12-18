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Регион
Опубликовано 18 декабря 2025, 12:15

В Госдуме оценили готовность Турции отказаться от российских С-400

Обложка © freepik / frimufilms

Обложка © freepik / frimufilms

Ни один мировой лидер в здравом уме не откажется от российских систем противовоздушной обороны, поскольку они являются лучшими в мире, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв, комментируя сообщение Bloomberg о возможном решении Турции вернуть РФ ЗРК С-400.

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«Bloomberg в данной ситуации выступает как рекламный агент американского оборонпрома, пытаясь убедить публику в том, что истребители F-35 настолько хороши, что президент Эрдоган ради их получения готов даже нарушить все российско-турецкие договорённости», — уверен парламентарий.

Собеседник «Газеты.ru» подчеркнул, что условия контрактов на поставку такого оружия оговорены и не предусматривают возврата, как в магазине. Депутат ГД РФ отметил, что ему неизвестны прецеденты возврата производителю систем ПВО уровня С-400.

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Напомним, ранее Bloomberg со ссылкой на некие «информированные» источники сообщил, мол, Турция рассматривает возможность вернуть России зенитный ракетный комплекс С-400 для разблокировки поставок американских истребителей F-35. По данным агентства, вопрос может быть решён в течение четырёх-шести месяцев.

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Борис Эльфанд
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