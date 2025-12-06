Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что у России на фоне украинского конфликта есть множество оснований никому не доверять. Такое мнение он выразил, комментируя отношения Москвы с Европой, передаёт турецкое издание Artı Gerçek.

Министр считает, что в ситуации, когда прямое взаимодействие с США по украинскому вопросу отсутствует, европейцам необходимы более надёжные и творческие дипломатические решения. Фидан убеждён, что кризис удастся преодолеть только за столом мирных переговоров, и при необходимости следует прибегнуть к принуждению.

«У Европы есть много причин не доверять России; точно так же у России есть много причин не доверять никому», — приводит издание слова турецкого министра.

Ранее турецкий публицист Исмаил Капан в колонке для издания Türkiye заявил, что коллективный Запад слишком усердно пытался ослабить Россию и затянуть украинский конфликт, что вылилось для него в собственную уязвимость. С самого начала конфликта Турция направила свои дипломатические усилия на достижение мира, в то время как западные государства активно стремились обострить обстановку и усугубить противостояние, заметил он.