6 декабря, 13:17

Глава МИД Турции заявил о веских причинах России никому не доверять

Обложка © ТАСС / EPA / ABEDIN TAHERKENAREH

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что у России на фоне украинского конфликта есть множество оснований никому не доверять. Такое мнение он выразил, комментируя отношения Москвы с Европой, передаёт турецкое издание Artı Gerçek.

Министр считает, что в ситуации, когда прямое взаимодействие с США по украинскому вопросу отсутствует, европейцам необходимы более надёжные и творческие дипломатические решения. Фидан убеждён, что кризис удастся преодолеть только за столом мирных переговоров, и при необходимости следует прибегнуть к принуждению.

«У Европы есть много причин не доверять России; точно так же у России есть много причин не доверять никому», — приводит издание слова турецкого министра.

Фидан заявил, что конфликт на Украине сейчас ближе всего к приостановке
Фидан заявил, что конфликт на Украине сейчас ближе всего к приостановке

Ранее турецкий публицист Исмаил Капан в колонке для издания Türkiye заявил, что коллективный Запад слишком усердно пытался ослабить Россию и затянуть украинский конфликт, что вылилось для него в собственную уязвимость. С самого начала конфликта Турция направила свои дипломатические усилия на достижение мира, в то время как западные государства активно стремились обострить обстановку и усугубить противостояние, заметил он.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Турция
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
