Разведданные для атаки беспилотников ВСУ на Батайск и Ростов-на-Дону могли быть переданы британскими военными, которые помогли спланировать удары, полагает военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, Украина, терпя поражения на фронте, пытается мстить России с помощью терактов и диверсий.

«У Киева такая злоба, что хоть спичку подноси. Он не оправдал надежды Запада. Пытается устраивать теракты, диверсии и так далее. Это очень серьёзная опасность, которую так или иначе надо купировать», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин высказался о необходимости дальнейшего развития систем противовоздушной и противоракетной обороны. Эксперт предположил, что в глубине страны будут созданы специальные подразделения для защиты стратегически важных предприятий, нефтеперерабатывающих заводов и других ключевых объектов.

«Думаю, в глубине России будут создаваться соответствующие подразделения для защиты предприятий. Британцы руководят ВСУ, они дают координаты и разведданные», — заключил Дандыкин.