В Госдуме призвали сажать сотрудников банков за причастность к дропперству

Сотрудников банков, допускающих дропперские схемы, необходимо привлекать к уголовной ответственности, заявил депутат Госдумы Андрей Луговой. Первый зампред комитета по безопасности считает, что в большинстве случаев такие схемы невозможны без содействия менеджеров среднего звена или специалистов по информационной безопасности.

«По нашему мнению, в большинстве случаев вот эти истории с дропами без сотрудников банков невозможны», — сказал Луговой TACC.

Луговой подчеркнул, что банки обязаны нести ответственность за операции, проводимые через их счета, и имеют все инструменты для выявления подставных лиц. Он выразил мнение, что сотрудники, которые по некомпетентности, халатности или умыслу пропускают через банк огромные суммы денег мошенников, должны оказаться на скамье подсудимых.