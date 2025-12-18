В Госдуме призвали сажать сотрудников банков за причастность к дропперству
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Сотрудников банков, допускающих дропперские схемы, необходимо привлекать к уголовной ответственности, заявил депутат Госдумы Андрей Луговой. Первый зампред комитета по безопасности считает, что в большинстве случаев такие схемы невозможны без содействия менеджеров среднего звена или специалистов по информационной безопасности.
«По нашему мнению, в большинстве случаев вот эти истории с дропами без сотрудников банков невозможны», — сказал Луговой TACC.
Луговой подчеркнул, что банки обязаны нести ответственность за операции, проводимые через их счета, и имеют все инструменты для выявления подставных лиц. Он выразил мнение, что сотрудники, которые по некомпетентности, халатности или умыслу пропускают через банк огромные суммы денег мошенников, должны оказаться на скамье подсудимых.
Ранее депутат Луговой заявил, что в России свыше двух миллионов человек вовлечены в дропперство — деятельность по аренде и продаже банковских счетов или SIM-карт для обналичивания мошеннических средств, причём эта цифра не сокращается. По его информации, около 30% таких посредников являются гражданами соседних государств. К этой же криминальной практике, как отметил адвокат, оказались причастны и участники скандального дела певицы Ларисы Долиной и Полины Лурье.
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