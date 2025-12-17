В Госдуме насчитали в России более 2 млн дропперов

В России более 2 млн человек участвуют в дропперстве, и количество дропов не уменьшается. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой. По его словам, 30% дропов — граждане соседних стран, особенно из Средней Азии.

«Существуют, как говорят, самолётные туры — прилетают люди, открывают банковские счета, передают карты и улетают», — отметил депутат в беседе с ТАCC.

Дропами чаще всего занимаются обычные люди: безработные, студенты, работники, которые «вне здравого смысла» пытаются заработать. При этом система дропов используется организаторами нелегального бизнеса, террористами, экстремистами, наркоторговцами и для финансирования иноагентов и незаконных криптоопераций.

«Как технологичный враг, он постоянно меняет алгоритмы, чтобы уходить от ограничений государства и банковской системы», — добавил Луговой. По его мнению, бороться с дропперством можно только комплексно — с участием законодателей, правоохранителей, Росфинмониторинга и Центрального банка.

Ранее сообщалось, что недавно жертвой мошенников стала блокадница из Санкт-Петербурга. Её лишили 2,4 миллиона рублей после звонка «сотрудника ФСБ». Пенсионерку напугали тем, что её счета используются для финансирования украинских террористов.