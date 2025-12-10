Ущерб от дропперов за июль–октябрь снизился на 18%

За период с июля по октябрь ущерб от деятельности дропперов составил 61,6 млрд рублей, что на 18% меньше по сравнению с аналогичным периодом. Снижение стало результатом новых мер — уголовной ответственности для дропперов, ограничений на переводы клиентов из черного списка Центробанка и введения обязательной маркировки бизнес-звонков. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на МВД.

Статистика за десять месяцев показывает снижение числа краж на 21,8% и мошенничеств на 7,4%. Вместе с тем отдельные преступные схемы становятся более затратными для потерпевших: злоумышленники нацеливаются на обеспеченных граждан и усложняют схемы вывода средств. По оценкам аналитиков, в 2026 году ущерб от таких операций может вырасти на 15–20%, хотя комплексная работа государства способна ограничить совокупные потери на 10–20%.

Эксперты предупреждают, что участие в дропперских схемах влечёт уголовную ответственность. Передача чужих банковских данных или оформление на себя чужих сим-карт и кошельков создаёт риск соучастия. Важным остаётся повышение киберграмотности и внедрение современных антифрод-инструментов, включая анализ индивидуального поведения клиентов и использование ИИ.

А ранее Life.ru писал, что семьи участников СВО стали мишенью для новой волны мошеннических схем. Злоумышленники используют различные методы, чтобы обмануть родственников военнослужащих, пользуясь их эмоциональным состоянием и доверием к официальным лицам. Звонки могут касаться новых мер поддержки, уточнения статуса, подтверждения заявки на выплату или приглашения на вручение награды. Возможен и обратный сценарий, когда сообщается о приостановленных выплатах или подозрительных действиях от имени третьих лиц.