Смертоносный русский «квартет» нанёс комбинированный удар по погибающей энергетике Украины

Российские войска нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры, используемой в интересах Вооружённых сил Украины, а также по пунктам дислокации формирований ВСУ и иностранных наёмников в 149 районах. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, цехам сборки ударных БПЛА дальнего действия и местам их хранения, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 149 районах», — докладывает МО.

Таким образом, удары были нанесены комплексно — по энергосистеме, обеспечивающей военную промышленность, по производственным мощностям для сборки ударных дронов, а также по местам сосредоточения живой силы противника.

Ранее военный эксперт заявил, что Российская армия приступила к «самому жёсткому варианту» проведения СВО. Он утверждает, что теперь ВС РФ могут за одну атаку запускать по целям на Украине 500–600 беспилотников, десятки крылатых ракет и несколько гиперзвуковых «Кинжалов».