В Швеции 12-летний киллер убил не того человека за два млн рублей

В Швеции полиция задержала 12-летнего школьника, которого подозревают в заказном убийстве за 20 тысяч фунтов (около 2 миллионов рублей). При этом подросток убил не того человека. Об этом пишет Mirror.

Школьник застрелил 21-летнего мужчину в Мальме. Он специально приехал в город, чтобы выполнить преступный заказ. Несовершеннолетний произвёл выстрел из проезжавшей машины, а жертва в это время была в автомобиле с друзьями, поэтому пуля попала не в того пассажира. Полиция быстро установила личность стрелка, но взять его под стражу невозможно из-за возраста. Сейчас школьник закрыт дома, взят по опеку и обеспечен юридической помощью.

Ранее сообщалось, что подросток в столичном ТЦ на Ореховом бульваре напал с ножом на охранника в ответ на замечание и скрылся, а при задержании ранил сотрудников полиции. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).