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Опубликовано 18 декабря 2025, 13:10

Зеленский: У ВСУ кончились ракеты для некоторых систем ПВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Запасы оружия на Украине иссякают, уже сейчас нет ракет для некоторых систем противовоздушной обороны. Такое признание сделал Владимир Зеленский.

«К некоторым системам ПВО у Украины уже нет ракет, сообщил Зеленский», — пишет издание «Страна».

По его словам, без нового финансирования со стороны Европейского союза к весне производство беспилотников упадёт в разы и Россия получит явное преимущество в этом секторе.

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Ранее сообщалось, что Германия снимает Patriot с Польши. В результате ключевой узел поставок Киеву останется без прикрытия. ФРГ официально передала миссию по противовоздушной обороне Нидерландам. В ВВС страны отметили, что военнослужащие, участвовавшие в операции, смогут вернуться домой к рождественским праздникам.

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Никита Никонов
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