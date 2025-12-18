Зеленский: У ВСУ кончились ракеты для некоторых систем ПВО

Запасы оружия на Украине иссякают, уже сейчас нет ракет для некоторых систем противовоздушной обороны. Такое признание сделал Владимир Зеленский.

«К некоторым системам ПВО у Украины уже нет ракет, сообщил Зеленский», — пишет издание «Страна».

По его словам, без нового финансирования со стороны Европейского союза к весне производство беспилотников упадёт в разы и Россия получит явное преимущество в этом секторе.

Ранее сообщалось, что Германия снимает Patriot с Польши. В результате ключевой узел поставок Киеву останется без прикрытия. ФРГ официально передала миссию по противовоздушной обороне Нидерландам. В ВВС страны отметили, что военнослужащие, участвовавшие в операции, смогут вернуться домой к рождественским праздникам.