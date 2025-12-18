Тренер вратарей сборной РФ Кафанов: Сафонов совершил подвиг и подарил стране праздник

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов назвал отражение Матвеем Сафоновым четырёх пенальти подряд в финале Межконтинентального кубка «перфомансом, которых поискать надо». В беседе с «Чемпионатом» он сравнил игру голкипера «ПСЖ» с сейвами Тольдо на Евро-2000 и отметил историческую значимость: это финал, российский вратарь принёс победу (2:1 по пенальти после 1:1).​

«Он [Сафонов] подарил стране праздник. И гордость распирала в тот момент, когда футболисты «ПСЖ» подбрасывали его вверх, признавая тем самым, что он и есть герой этого матча. И теперь можно смело сказать, что Матвей первый номер «ПСЖ», — пояснил Кафанов.