Тренер вратарей сборной РФ Кафанов: Сафонов совершил подвиг и подарил стране праздник
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов назвал отражение Матвеем Сафоновым четырёх пенальти подряд в финале Межконтинентального кубка «перфомансом, которых поискать надо». В беседе с «Чемпионатом» он сравнил игру голкипера «ПСЖ» с сейвами Тольдо на Евро-2000 и отметил историческую значимость: это финал, российский вратарь принёс победу (2:1 по пенальти после 1:1).
Кафанов подчеркнул: Сафонов совершил спортивный подвиг, прославив российскую школу вратарского дела среди Льва Яшина, Рината Дасаева и Игоря Акинфеева.
«Он [Сафонов] подарил стране праздник. И гордость распирала в тот момент, когда футболисты «ПСЖ» подбрасывали его вверх, признавая тем самым, что он и есть герой этого матча. И теперь можно смело сказать, что Матвей первый номер «ПСЖ», — пояснил Кафанов.
Напомним, ранее Матвей Сафонов стал лучшим игроком финальной встречи французского «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) с бразильским «Фламенго», отразив четыре пенальти в серии послематчевых ударов и принеся своей команде победу (основное время — 1:1, по пенальти — 2:1). Однако украинский защитник Илья Забарный, также выступающий за ПСЖ, не присоединился к поздравлениям своего одноклубника.
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