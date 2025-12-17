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Регион
Опубликовано 17 декабря 2025, 20:13

Сафонов принёс ПСЖ победу в Межконтинентальном кубке, отразив 4 удара в серии пенальти

Матвей Сафонов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / motya_39

Матвей Сафонов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / motya_39

Российский голкипер Матвей Сафонов стал обладателем Межконтинентального кубка ФИФА в составе ПСЖ. В финальном матче против бразильского «Фламенго» он провёл на поле все 120 минут, пропустив лишь один гол с пенальти от Жоржиньо на 62-й минуте, а в серии послематчевых ударов отразил четыре из четырёх одиннадцатиметровых, в том числе удар опытного Сауля.

Основное и дополнительное время завершилось со счётом 1:1, единственный мяч ПСЖ забил экс-форвард «Локомотива» и «Рубина» Хвича Кварацхелия. Для Сафонова трофей стал шестым в составе французского клуба (Лига чемпионов, чемпионат Франции, Кубок Франции, Суперкубок Франции, Суперкубок УЕФА).

Сафонов объяснил своё отсутствие на командной фотографии ПСЖ
Сафонов объяснил своё отсутствие на командной фотографии ПСЖ

Основным вратарём ПСЖ считается француз Люка Шевалье. Сафонов подменял его два матча, пока тот был травмирован, однако в предыдущей игре чемпионата Франции конкурент россиянина вернулся в состав, но остался в запасе.

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Артём Гапоненко
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