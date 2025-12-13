Матвей Сафонов вышел в стартовом составе ПСЖ, основной вратарь остался в запасе

Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов вышел в стартовом составе на матч 16-го тура чемпионата Франции против «Меца». Парижский клуб одержал выездную победу со счётом 3:2.

В составе действующего чемпиона отличились португальский нападающий Гонсалу Рамуш (31-я минута), а также вингеры Кентен Нджанту (39-я) и Дезире Дуэ (63-я). У хозяев забивали полузащитник Жесси Деменге (42-я) и грузинский хавбек Георгий Цитаишвили (80-я). Основной вратарь ПСЖ Люка Шевалье вернулся после травмы, но остался в запасе.

«Пари-сен-Жермен» занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1, опережая на два очка «Ланс», который имеет матч в запасе. В следующем туре подопечных испанского тренера Луиса Энрике ждёт дерби — принципиальный матч против ФК «Париж», который проводит первый сезон в элите французского футбола после долгого перерыва. Игра состоится 4 января. А 17 декабря ПСЖ поборется за Межконтинентальный кубок ФИФА. Соперником победителей Лиги чемпионов в матче за трофей, который возродили спустя 20 лет, станет «Фламенго» — обладатель Кубка Либертадорес. В полуфинале бразильский клуб был сильнее египетского «Пирамидза» — 2:0. Решающий матч состоится на стадионе «Ахмед бин Али» («Эр-Райян») в Катаре.

«Мец» находится на последнем месте в турнирной таблице. 4 января клуб сыграет на выезде с «Лорьяном».