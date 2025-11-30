«Фламенго» обыграл «Палмейрас» и в четвёртый раз завоевал Кубок Либертадорес

«Фламенго» в четвёртый раз в истории и в третий за последние шесть лет завоевал трофей (1981, 2019, 2022, 2025). «Палмейрас» имеет на счету три победы (1999, 2020, 2021). Рекордсменом по числу побед в Кубке Либертадорес является аргентинский «Индепендьенте», завоёвывавший трофей семь раз. Напомним, в прошлом году победителем турнира стал бразильский «Ботафого».