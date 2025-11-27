Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 ноября, 23:14

Покер Мбаппе и домашний разгром «Ливерпуля»: Главные итоги пятого тура ЛЧ

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

Лондонский «Арсенал» одержал победу над мюнхенской «Баварией» со счётом 3:1 в матче пятого тура Лиги чемпионов. В составе победителей голы забили Юрриен Тимбер, Нони Мадуэке и Габриэль Мартинелли. Единственный гол за гостей на 32-й минуте забил Леннарт Карл.

В параллельном матче мадридский «Реал» благодаря покеру Килиана Мбаппе одолел греческий «Олимпиакос» со счётом 4:3. Французский нападающий отметился четырьмя точными ударами, принеся своей команде четвёртую победу в турнире.

«Ливерпуль» неожиданно проиграл дома нидерландскому ПСВ со счётом 1:4. В составе победителей отличились Иван Перишич, Гус Тиль и Коухаиб Дриух, оформивший дубль. Единственный мяч в ворота ПСВ на 16-й минуте отправил Доминик Собослаи. Набравший 9 очков «Ливерпуль» находится на 13-м месте турнирной таблице, тогда как ПСВ с 8 очками занимает 15-е место.

В другом матче пятого тура Лиги чемпионов парижский ПСЖ обыграл «Тоттенхэм» со счётом 5:3. В составе победителей хет-трик оформил Витинья, ещё по одному голу забили Фабиан Руис и Вильяан Пачо. У проигравших отличились Ришарлисон и Рандаль Коло-Муани, дважды поразивший ворота соперников. ПСЖ с 12 очками находится на втором месте турнирной таблицы. Набравший 8 очков «Тоттенхэм» занимает 16-е место.

Остальные матчи среды:

«Пафос» — «Монако» — 2:2 (Александр Головин вышел в старте и сыграл 65 минут)

«Копенгаген» — «Кайрат» — 3:2

«Атлетико» — «Интер» — 2:1

«Айнтрахт» — «Аталанта» — 0:3

«Спортинг» — «Брюгге» — 3:0

Турнирная таблица:

  1. «Арсенал» — 15
  2. ПСЖ — 12
  3. «Бавария» — 12
  4. «Интер» — 12
  5. «Реал» — 12
  6. «Боруссия Дортмунд» — 10
  7. «Челси» — 10
  8. «Спортинг» — 10
  9. «Манчестер Сити» — 10
  10. «Аталанта» — 10
  11. «Ньюкасл Юнайтед» — 9
  12. «Атлетико» — 9
  13. «Ливерпуль» — 9
  14. «Галатасарай» — 9
  15. «ПСВ» — 8
  16. «Тоттенхэм Хотспур» — 8
  17. «Байер» — 8
  18. «Барселона» — 7
  19. «Карабах» — 7
  20. «Наполи» — 7
  21. «Марсель» — 6
  22. «Ювентус» — 6
  23. «Монако» — 6
  24. «Пафос» — 6
  25. «Юнион» — 6
  26. «Брюгге» — 4
  27. «Атлетик Бильбао» — 4
  28. «Айнтрахт» — 4
  29. «Копенгаген» — 4
  30. «Бенфика» — 3
  31. «Славия Прага» — 3
  32. «Будё-Глимт» — 2
  33. «Олимпиакос» — 2
  34. «Вильярреал» — 1
  35. «Кайрат» — 1
  36. «Аякс» — 0
«Барселона» разгромно проиграла «Челси» в матче Лиги чемпионов
«Барселона» разгромно проиграла «Челси» в матче Лиги чемпионов

Ранее московский «Спартак» одолел «Локомотив» в ответном матче «Пути РПЛ» четвертьфинале Кубка России по футболу со счётом 3:2. Матч состоялся на поле железнодорожников. В составе красно-белых результативные удары нанесли Манфред Угальде на 41-й минуте, Жедсон Фернандеш — на 53-й и Пабло Солари — на 58-й. У «Локо» отличились Алексей Батраков на 24-й минуте и Николай Комличенко, реализовавший пенальти в компенсированное время (90+7).

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Лига чемпионов
  • ФК Реал Мадрид
  • Килиан Мбаппе
  • ФК Арсенал Лондон
  • ФК Бавария
  • ФК Ливерпуль
  • ФК ПСЖ
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar