«Спартак» победил «Локомотив» и вышел в полуфинал «Пути РПЛ» Кубка России

Московский «Спартак» одолел «Локомотив» в ответном матче «Пути РПЛ» четвертьфинале Кубка России по футболу со счётом 3:2. Матч состоялся на поле железнодорожников.

В составе красно-белых результативные удары нанесли Манфред Угальде на 41-й минуте, Жедсон Фернандеш — на 53-й и Пабло Солари — на 58-й. У «Локо» отличились Алексей Батраков на 24-й минуте и Николай Комличенко, реализовавший пенальти в компенсированное время (90+7).

Напомним, в первом матче «Спартак» также победил — 3:1. В полуфинале «Пути РПЛ» красно-белые сыграют с победителем матча между «Зенитом» и «Динамо».

В рамках плей-офф Кубка России действует система «второго шанса». Команда, проигравшая на любой стадии «Пути РПЛ» (кроме финала), переходит в соответствующую стадию «Пути регионов». При этом клубы «Пути регионов» выбывают из турнира после первого же поражения.

