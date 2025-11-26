«Барселона» разгромно проиграла «Челси» в матче Лиги чемпионов

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов лондонский «Челси» на своём поле уверенно переиграл «Барселону» со счётом 3:0. Победу хозяевам принесли гол Эстевао на 55-й минуте и точный удар Лиама Делапа на 73-й. На 27-й минуте защитник гостей Жюль Кунде срезал мяч в собственные ворота, а ещё до перерыва, на 44-й минуте, каталонцы остались в меньшинстве после удаления Рональда Араухо.

В течение игры арбитр отменил три взятия ворот «Барселоны» после просмотра видеоповторов. В шестом туре группового этапа, который состоится 9 декабря, «Челси» отправится в гости к итальянской «Аталанте», тогда как «Барселона» на своём поле примет франкфуртский «Айнтрахт».

Все матчи дня в Лиге чемпионов: «Аякс» (Нидерланды) 0:2 «Бенфика» (Португалия);

«Галатасарай» (Турция) 0:1 «Юнион Сент-Жиллуа» (Бельгия);

«Боруссия» Дортмунд (Германия) 4:0 «Вильярреал» (Испания);

«Манчестер Сити» (Англия) 0:2 «Байер» (Германия);

«Будё-Глимт» (Норвегия) 2:3 «Ювентус» (Италия);

«Марсель» (Франция) 2:1 «Ньюкасл» (Англия);

«Наполи» (Италия) 2:0 «Карабах» (Азербайджан);

«Славия Прага» (Чехия) 0:0 «Атлетик» (Испания).

