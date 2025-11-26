Роналду сможет сыграть на ЧМ-2026 после условной дисквалификации за удар локтем

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду был условно дисквалифицирован на два матча за агрессивные действия в игре отборочного турнира чемпионата мира 2026 года против сборной Ирландии. Решение было принято дисциплинарным комитетом Международной федерации футбола (ФИФА), пишет Mundo Deportivo.

Инцидент произошёл на 61-й минуте матча, когда Роналду ударил локтём защитника соперников Дару О’Ши, за что был удалён с поля. Футболист уже отбыл одноматчевую дисквалификацию, пропустив заключительную игру отбора против сборной Армении, которая завершилась победой португальцев со счётом 9:1.

Оставшиеся два матча дисквалификации носят условный характер. Это означает, что Роналду пропустит их только в случае нового нарушения дисциплинарных правил и сможет сыграть на предстоящем чемпионате мира 2026 года, куда Португалия отобралась.

Напомним, в матче против Ирландии Португалия проиграла со счётом 0:2. Автором дубля стал Трой Пэрротт, забивший на 17-й и 45-й минутах. Сборная России тем временем продолжает проводить товарищеские матчи. Последними соперниками национальной команды в 2025 году были сборные Перу и Чили. Встречи проходили в Санкт-Петербурге и Сочи и завершилась вничью и поражением российской команды.