Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 ноября, 19:20

Голевой пас Головина помог «Монако» обыграть ПСЖ в чемпионате Франции

Александр Головин. Обложка © Asmonaco.com

Александр Головин. Обложка © Asmonaco.com

«Монако» победил «Пари Сен-Жермен» в домашнем матче 14-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч на 68-й минуте забил Такуми Минамино, передачу ему отдал российский полузащитник Александр Головин. На 80-й минуте красную карточку получил защитник и капитан «Монако» Тило Керер. Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов провёл игру на скамейке запасных.

Александр Головин забил два гола за «Монако» в матче с «Нантом»
Александр Головин забил два гола за «Монако» в матче с «Нантом»

ПСЖ возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, набрав 30 очков в 14 играх. Ближайшие преследователи — «Марсель» и «Ланс» — имеют на два очка меньше, они проведут свои матчи 14-го тура позднее. «Монако» идёт на шестой строчке, имея в активе 23 балла.

Ранее Life.ru рассказывал, что бывшая жена Матвея Сафонова требует 6 миллионов рублей на судебные издержки. Примечательно, что в расходы женщина включила даже деньги, которые её адвокат тратил на обеды и заправку личного автомобиля.

BannerImage
Артур Лапсаков
  • Новости
  • ФК Монако
  • ФК ПСЖ
  • Александр Головин
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar