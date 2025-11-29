Голевой пас Головина помог «Монако» обыграть ПСЖ в чемпионате Франции

«Монако» победил «Пари Сен-Жермен» в домашнем матче 14-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч на 68-й минуте забил Такуми Минамино, передачу ему отдал российский полузащитник Александр Головин. На 80-й минуте красную карточку получил защитник и капитан «Монако» Тило Керер. Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов провёл игру на скамейке запасных.

ПСЖ возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, набрав 30 очков в 14 играх. Ближайшие преследователи — «Марсель» и «Ланс» — имеют на два очка меньше, они проведут свои матчи 14-го тура позднее. «Монако» идёт на шестой строчке, имея в активе 23 балла.