Бывшая жена футболиста Сафонова требует 6 миллионов рублей на судебные издержки

Бывшая жена вратаря сборной России Матвея Сафонова Анастасия, подала новый иск. На этот раз она требует с экс-супруга компенсировать судебные издержки, которые составили шесть миллионов рублей. Об этом сообщает Sport BAZA.

По данным инсайдера, в эту сумму вошли четыре миллиона рублей за суд в Никулинском районе Москвы и два миллиона за заседания в Краснодаре. Еще 150 тысяч были потрачены на юристов в арбитражном суде. Примечательно, что в расходы женщина включила даже деньги, которые её адвокат тратил на обеды и заправку личного автомобиля.

Как сообщал Life.ru, в 2024 году судебная эпопея футболиста Сафонова с бывшей женой достигла апогея: суд обязал его выплатить алименты в колоссальной сумме — свыше 66 миллионов рублей. Параллельно голкипер проиграл и битву за дочь: суд отклонил его иск о нарушении прав на общение с трёхлетней Майей, оставив отца на расстоянии от ребёнка и с гигантским финансовым обязательством. В июне 2025 года футболист полностью погасил многомиллионный долг.