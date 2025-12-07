Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 декабря, 22:18

Сафонов оформил «сухарь» в первом матче в сезоне за «ПСЖ»

Матвей Сафонов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / motya_39

Матвей Сафонов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / motya_39

В матче 15-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» уверенно победил «Ренн» со счётом 5:0. Ворота парижан в этой встрече впервые в сезоне защищал российский вратарь Матвей Сафонов, заменивший травмированного основного голкипера Люку Шевалье.

Два мяча в составе победителей забил грузинский нападающий Хвича Кварацхелия, по одному голу добавили Сенни Меюлю, Ибраим Мбайе и Гонсалу Рамуш.

«Я понимаю французский!» Тренер «ПСЖ» грубо ответил на вопрос о Сафонове
«Я понимаю французский!» Тренер «ПСЖ» грубо ответил на вопрос о Сафонове

Сафонов, до этого участвовавший только в товарищеских матчах сборной России, провёл всю игру «на ноль», отразив несколько опасных моментов. Эта победа позволила ПСЖ укрепить свои позиции в верхней части турнирной таблицы.

Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Матвей Сафонов
  • ФК ПСЖ
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar