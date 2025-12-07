Сафонов оформил «сухарь» в первом матче в сезоне за «ПСЖ»

В матче 15-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» уверенно победил «Ренн» со счётом 5:0. Ворота парижан в этой встрече впервые в сезоне защищал российский вратарь Матвей Сафонов, заменивший травмированного основного голкипера Люку Шевалье.

Два мяча в составе победителей забил грузинский нападающий Хвича Кварацхелия, по одному голу добавили Сенни Меюлю, Ибраим Мбайе и Гонсалу Рамуш.

Сафонов, до этого участвовавший только в товарищеских матчах сборной России, провёл всю игру «на ноль», отразив несколько опасных моментов. Эта победа позволила ПСЖ укрепить свои позиции в верхней части турнирной таблицы.