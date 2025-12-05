«Я понимаю французский!» Тренер ПСЖ грубо ответил на вопрос о Сафонове

Тренер французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике намеренно проигнорировал вопрос на пресс-конференции о состоянии российского голкипера Матвея Сафонова. Сейчас спортсмен не имеет игровой практики во французской команде в текущем сезоне, но у него появился шанс выйти на поле 6 декабря, так как основной вратарь клуба Люка Шевалье получил травму лодыжки. ПСЖ проведёт встречу с «Ренном».

Один из журналистов задал прямой вопрос, сможет ли Сафонов заменить травмированного Шевалье. Энрике тут же начал расплывчато говорить, что чемпионат сложный, и будет тяжело, но игроки готовятся. Тогда журналисты вновь переспросили про Сафонова. Тренер резко ответил, что хорошо понимает по-французски, но не хочет уделять внимание данной теме.

«Я понимаю французский. Я не хочу говорить ни об одном из игроков. Будь это Матвей Сафонов, Ренато Марин или кто-то другой. Кто бы завтра не вышел, это будет хорошо для команды», — подчеркнул Энрике.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов продать Матвея Сафонова. Но поводом стали не игровые качества голкипера, а политическая ситуация, так как летом руководство ФК подписало контракт с украинским защитником Ильёй Забарным. Сафонов и сам готов покинуть клуб, так как устал быть запасным. В ПСЖ из «Краснодара» россиянин перешёл летом 2024 года, в первом же сезоне он успел отыграть в 17 матчах.