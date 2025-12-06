Путин в Индии
6 декабря, 19:43

Сафонов впервые сыграет за «ПСЖ» в сезоне 2025/26

Матвей Сафонов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / motya_39

Российский вратарь Матвей Сафонов впервые в сезоне 2025/26 выйдет в стартовом составе «Пари Сен-Жермен». Он займёт место в воротах в матче 15-го тура французской Лиги 1 против «Ренна», который состоится 6 декабря на стадионе «Парк де Пренс».

Основной вратарь парижан Люка Шевалье пропускает игру из-за травмы, полученной в предыдущем матче с «Монако». Также из-за болезни в заявке «ПСЖ» отсутствует украинский защитник Илья Забарный.

Напомним, осенью стало известно, что «ПСЖ» готов продать Сафонова уже зимой 2026 года. Решение объясняется не игровыми качествами россиянина, а политической ситуацией, так как летом руководство ФК подписало контракт с Забарным. Сам спортсмен тоже недоволен долгим отсутствием игровой практики во французском клубе, которая завершилась после перехода Шевалье.

