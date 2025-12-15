Сафонов объяснил своё отсутствие на командной фотографии ПСЖ

Российский вратарь французского клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов опроверг слухи об удалении его изображения с общей командной фотографии. Свою позицию по этому вопросу футболист изложил в личном Telegram-канале.

Сравнение схожих моментов с опубликованных фото и видео ПСЖ. Фото © Telegram / Mash на спорте

«Вам может показаться, что меня здесь нет, но я здесь есть», — написал он.

Сафонов добавил, что просто оказался заслонён другими игроками, и призвал не портить общее фото, если не удаётся вместиться. Он пояснил, что всегда старается не мешать кадру, когда его частично перекрывают.

«Пошло много новостей, что использовался фотошоп, нет, это я тут притаился», — заключил Сафонов.

Напомним, ранее пресс-служба футбольного клуба опубликовала фото на котором отсутствует Сафонов, при этом на предшествующем публикации видео его отчётливо видно. Многие сочли такой диссонанс, как намеренное удаление Сафонова представителям ПСЖ, особенно, учитывая, что футболист почти два метра ростом и случайно перекрыть его достаточно сложно.